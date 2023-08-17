17 августа 2023
16 августа 2023

В ЯНАО продается дом с премиальной техникой и итальянской мебелью за 33 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Дом расположен в черте Нового Уренгоя Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен трехэтажный дом обставленный мебелью из Италии и немецкой техникой премиум-класса Miele. Собственник хочет получить при продаже объекта 33 миллион рублей.

«Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца. Итальянская мебель! Вся техника Miele. Три этажа с лестницей из Италии», — сообщается в объявлении на портале Avito.

В доме также есть постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб, гараж. На территории участка расположена мангальная зона. Вся инфраструктура в шаговой доступности, так как дом расположен в черте города.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за 33 миллиона рублей продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника.

Вся мебель в доме итальянского производства
Вся мебель в доме итальянского производства
Выполнен дизайнерский ремонт
Выполнен дизайнерский ремонт

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен трехэтажный дом обставленный мебелью из Италии и немецкой техникой премиум-класса Miele. Собственник хочет получить при продаже объекта 33 миллион рублей. «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца. Итальянская мебель! Вся техника Miele. Три этажа с лестницей из Италии», — сообщается в объявлении на портале Avito. В доме также есть постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб, гараж. На территории участка расположена мангальная зона. Вся инфраструктура в шаговой доступности, так как дом расположен в черте города. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за 33 миллиона рублей продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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