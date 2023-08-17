В ЯНАО продается дом с премиальной техникой и итальянской мебелью за 33 млн. Фото

18 августа 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Дом расположен в черте Нового Уренгоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен трехэтажный дом обставленный мебелью из Италии и немецкой техникой премиум-класса Miele. Собственник хочет получить при продаже объекта 33 миллион рублей. «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца. Итальянская мебель! Вся техника Miele. Три этажа с лестницей из Италии», — сообщается в объявлении на портале Avito. В доме также есть постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб, гараж. На территории участка расположена мангальная зона. Вся инфраструктура в шаговой доступности, так как дом расположен в черте города. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за 33 миллиона рублей продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника. Вся мебель в доме итальянского производства Avito Выполнен дизайнерский ремонт Avito

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен трехэтажный дом обставленный мебелью из Италии и немецкой техникой премиум-класса Miele. Собственник хочет получить при продаже объекта 33 миллион рублей. «Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца. Итальянская мебель! Вся техника Miele. Три этажа с лестницей из Италии», — сообщается в объявлении на портале Avito. В доме также есть постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб, гараж. На территории участка расположена мангальная зона. Вся инфраструктура в шаговой доступности, так как дом расположен в черте города. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за 33 миллиона рублей продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника.