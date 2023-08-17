В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен трехэтажный дом обставленный мебелью из Италии и немецкой техникой премиум-класса Miele. Собственник хочет получить при продаже объекта 33 миллион рублей.
«Прекрасный дом в черте города ищет нового счастливого владельца. Итальянская мебель! Вся техника Miele. Три этажа с лестницей из Италии», — сообщается в объявлении на портале Avito.
В доме также есть постирочная зона, сушильная, спортзал, гардероб, гараж. На территории участка расположена мангальная зона. Вся инфраструктура в шаговой доступности, так как дом расположен в черте города.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за 33 миллиона рублей продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника.
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