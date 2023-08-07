07 августа 2023
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В ЯНАО за 33 миллиона продают VIP квартиру с джакузи и с сауной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
В квартире на первом уровне установлена джакузи, а на втором сауна Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна.

«Продается четырехкомнатная двухуровневая квартира VIP класса. <…> На первом этаже установлена душевая кабина, совмещенная с полноценной ванной джакузи. На втором этаже установлена электрическая сауна. Цена — 33 миллиона рублей», — сообщает продавец в объявлении на сайте Avito.

Квартира расположена на седьмом и восьмом этажах. Площадь составляет 151 квадратный метр. В помещении сделан ремонт по евростандартам. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника, мебель и бытовая техника.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается элитная четырехкомнатная двухуровневая квартира. В санузле на первом уровне установлена ванна джакузи, а на втором — электрическая сауна. «Продается четырехкомнатная двухуровневая квартира VIP класса. <…> На первом этаже установлена душевая кабина, совмещенная с полноценной ванной джакузи. На втором этаже установлена электрическая сауна. Цена — 33 миллиона рублей», — сообщает продавец в объявлении на сайте Avito. Квартира расположена на седьмом и восьмом этажах. Площадь составляет 151 квадратный метр. В помещении сделан ремонт по евростандартам. Ступени лестницы выполнены из мрамора, установлена дорогая сантехника, мебель и бытовая техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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