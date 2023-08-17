17 августа 2023
16 августа 2023

Прокуратура ЯНАО заставила больницу закупить оборудование для лечения деликатных болезней

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, операционная, больница
После вмешательства прокуратуры оборудование уже частично поступило в больницу Нового Уренгоя Фото:

Прокуратура Нового Уренгоя добилась установки в городской больнице оборудования, необходимого для проведения колопроктологического исследования. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в кабинете колопроктологии ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойская городская больница“ отсутствовало необходимое медицинское оборудование (сфинктерометр, фотокоагулятор, аппарат лазерной терапии) для проведения обследования больных, чем нарушались права граждан на получение гарантированного объема качественной бесплатной медицинской помощи. Прокуратура города обратилась в суд с иском к лечебному учреждению о приобретении и установке необходимого медицинского оборудования. Суд требования прокуратуры удовлетворил», — говорится в сообщении.

В кабинете колопроктологии отсутствовали сфинктерометр, фотокоагулятор и аппарат лазерной терапии. В настоящий момент в больнице частично уже установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование.

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Прокуратура Нового Уренгоя добилась установки в городской больнице оборудования, необходимого для проведения колопроктологического исследования. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в кабинете колопроктологии ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойская городская больница“ отсутствовало необходимое медицинское оборудование (сфинктерометр, фотокоагулятор, аппарат лазерной терапии) для проведения обследования больных, чем нарушались права граждан на получение гарантированного объема качественной бесплатной медицинской помощи. Прокуратура города обратилась в суд с иском к лечебному учреждению о приобретении и установке необходимого медицинского оборудования. Суд требования прокуратуры удовлетворил», — говорится в сообщении. В кабинете колопроктологии отсутствовали сфинктерометр, фотокоагулятор и аппарат лазерной терапии. В настоящий момент в больнице частично уже установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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