Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику участникам СВО, открытому в селе Нижняя Тавда. Об этом сообщает правительство региона в соцсети.
«В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику», — сообщается в telegram-канале областных властей.
Новый объект стал частью мемориального комплекса по улице Калинина. В своей речи во время открытия памятника Моор отметил мужество и героизм земляков в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что тюменский губернатор Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Нижнетавдинского района. Одним из важных пунктов программы является открытие памятника участникам СВО.
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