18 августа 2023

Губернатор Моор возложил цветы к новому памятнику участникам СВО. Видео

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
В Нижней Тавде открыли памятник участникам СВО Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику участникам СВО, открытому в селе Нижняя Тавда. Об этом сообщает правительство региона в соцсети.

«В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику», — сообщается в telegram-канале областных властей.

Новый объект стал частью мемориального комплекса по улице Калинина. В своей речи во время открытия памятника Моор отметил мужество и героизм земляков в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что тюменский губернатор Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Нижнетавдинского района. Одним из важных пунктов программы является открытие памятника участникам СВО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику участникам СВО, открытому в селе Нижняя Тавда. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику», — сообщается в telegram-канале областных властей. Новый объект стал частью мемориального комплекса по улице Калинина. В своей речи во время открытия памятника Моор отметил мужество и героизм земляков в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что тюменский губернатор Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Нижнетавдинского района. Одним из важных пунктов программы является открытие памятника участникам СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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