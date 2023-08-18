Губернатор Моор возложил цветы к новому памятнику участникам СВО. Видео

19 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В Нижней Тавде открыли памятник участникам СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику участникам СВО, открытому в селе Нижняя Тавда. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику», — сообщается в telegram-канале областных властей. Новый объект стал частью мемориального комплекса по улице Калинина. В своей речи во время открытия памятника Моор отметил мужество и героизм земляков в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что тюменский губернатор Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Нижнетавдинского района. Одним из важных пунктов программы является открытие памятника участникам СВО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику участникам СВО, открытому в селе Нижняя Тавда. Об этом сообщает правительство региона в соцсети. «В селе Нижняя Тавда открыли памятник участникам СВО. Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику», — сообщается в telegram-канале областных властей. Новый объект стал частью мемориального комплекса по улице Калинина. В своей речи во время открытия памятника Моор отметил мужество и героизм земляков в зоне спецоперации. Ранее сообщалось, что тюменский губернатор Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Нижнетавдинского района. Одним из важных пунктов программы является открытие памятника участникам СВО.