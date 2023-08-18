18 августа 2023

Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении детей в тюменском бассейне

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об отравлении детей парами хлора. ЧП произошло в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Об этом сообщает ведомство в соцсети.

«Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств отравления детей в Тюменской области. 18 августа 2023 года трое детей, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. Дети были доставлены в лечебное учреждение. Предположительно, они отравились парами хлора», — сообщается в telegram-канале СК РФ.

Ранее СК по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за отравления троих детей на базе отдыха «Источник тюменский». Пострадавшие почувствовали недомогание после купания в бассейне. Предположительно они отравились парами хлора. Позднее Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды превышения концентрации данного вещества.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об отравлении детей парами хлора. ЧП произошло в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств отравления детей в Тюменской области. 18 августа 2023 года трое детей, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. Дети были доставлены в лечебное учреждение. Предположительно, они отравились парами хлора», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Ранее СК по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за отравления троих детей на базе отдыха «Источник тюменский». Пострадавшие почувствовали недомогание после купания в бассейне. Предположительно они отравились парами хлора. Позднее Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды превышения концентрации данного вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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