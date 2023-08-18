Бастрыкин запросил доклад по делу об отравлении детей в тюменском бассейне

19 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об отравлении детей парами хлора. ЧП произошло в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств отравления детей в Тюменской области. 18 августа 2023 года трое детей, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. Дети были доставлены в лечебное учреждение. Предположительно, они отравились парами хлора», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Ранее СК по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за отравления троих детей на базе отдыха «Источник тюменский». Пострадавшие почувствовали недомогание после купания в бассейне. Предположительно они отравились парами хлора. Позднее Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды превышения концентрации данного вещества.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об отравлении детей парами хлора. ЧП произошло в бассейне на базе отдыха «Источник тюменский». Об этом сообщает ведомство в соцсети. «Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств отравления детей в Тюменской области. 18 августа 2023 года трое детей, во время посещения бассейна частного горячего источника, расположенного в Тюменском районе, почувствовали недомогание. Дети были доставлены в лечебное учреждение. Предположительно, они отравились парами хлора», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Ранее СК по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за отравления троих детей на базе отдыха «Источник тюменский». Пострадавшие почувствовали недомогание после купания в бассейне. Предположительно они отравились парами хлора. Позднее Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды превышения концентрации данного вещества.