19 августа 2023
18 августа 2023

В ЯНАО реке Обь грозит критическое обмеление

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмеление реки Исеть. Екатеринбург, река исеть, чайка, мель
На 20 августа уровень воды в реке Обь опустился до 353 см Фото:

В районе села Мужи (ЯНАО) уровень воды в реке Обь опустился ниже критической отметки и по прогнозам синоптиков продолжит падать. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«Уровень воды в реке Обь у села Мужи достиг критериев опасного явления „низкая межень“ 20 августа 2023 года. Уровень воды на 20 августа составил 353 см (критерий опасного явления — 390 см). Ожидается дальнейшее снижение уровня воды», — сообщается на сайте управления.

Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последний месяц лета ожидается засушливая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков в регионе.

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В районе села Мужи (ЯНАО) уровень воды в реке Обь опустился ниже критической отметки и по прогнозам синоптиков продолжит падать. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «Уровень воды в реке Обь у села Мужи достиг критериев опасного явления „низкая межень“ 20 августа 2023 года. Уровень воды на 20 августа составил 353 см (критерий опасного явления — 390 см). Ожидается дальнейшее снижение уровня воды», — сообщается на сайте управления. Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последний месяц лета ожидается засушливая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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