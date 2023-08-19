В ЯНАО реке Обь грозит критическое обмеление

20 августа 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

На 20 августа уровень воды в реке Обь опустился до 353 см Фото: Анна Майорова © URA.RU В районе села Мужи (ЯНАО) уровень воды в реке Обь опустился ниже критической отметки и по прогнозам синоптиков продолжит падать. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «Уровень воды в реке Обь у села Мужи достиг критериев опасного явления „низкая межень“ 20 августа 2023 года. Уровень воды на 20 августа составил 353 см (критерий опасного явления — 390 см). Ожидается дальнейшее снижение уровня воды», — сообщается на сайте управления. Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последний месяц лета ожидается засушливая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков в регионе.

В районе села Мужи (ЯНАО) уровень воды в реке Обь опустился ниже критической отметки и по прогнозам синоптиков продолжит падать. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «Уровень воды в реке Обь у села Мужи достиг критериев опасного явления „низкая межень“ 20 августа 2023 года. Уровень воды на 20 августа составил 353 см (критерий опасного явления — 390 см). Ожидается дальнейшее снижение уровня воды», — сообщается на сайте управления. Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последний месяц лета ожидается засушливая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков в регионе.