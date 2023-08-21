Водитель Mercedes, который протаранил шесть машин в центре Тюмени, был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«По результатам освидетельствования водителя Mercedes на состояние опьянения, показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В ведомстве также выяснили, что мужчина уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Там уточнили, что единственным пострадавшим в аварии оказался сам виновник. Его с травмами госпитализировали в больницу.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчина устроил массовую аварию. Он протаранил шесть машин на улице Советской, а перед этим снес дорожные ограждения.
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