Водитель, устроивший массовое ДТП в Тюмени, оказался пьяным. Фото

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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель снес ограждения и протаранил шесть машин Фото:

Водитель Mercedes, который протаранил шесть машин в центре Тюмени, был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«По результатам освидетельствования водителя Mercedes на состояние опьянения, показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В ведомстве также выяснили, что мужчина уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Там уточнили, что единственным пострадавшим в аварии оказался сам виновник. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина устроил массовую аварию. Он протаранил шесть машин на улице Советской, а перед этим снес дорожные ограждения.

Фото:

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Водитель Mercedes, который протаранил шесть машин в центре Тюмени, был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «По результатам освидетельствования водителя Mercedes на состояние опьянения, показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В ведомстве также выяснили, что мужчина уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Там уточнили, что единственным пострадавшим в аварии оказался сам виновник. Его с травмами госпитализировали в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина устроил массовую аварию. Он протаранил шесть машин на улице Советской, а перед этим снес дорожные ограждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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