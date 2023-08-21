Водитель снес ограждения и протаранил шесть машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель Mercedes, который протаранил шесть машин в центре Тюмени, был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«По результатам освидетельствования водителя Mercedes на состояние опьянения, показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В ведомстве также выяснили, что мужчина уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Там уточнили, что единственным пострадавшим в аварии оказался сам виновник. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина устроил массовую аварию. Он протаранил шесть машин на улице Советской, а перед этим снес дорожные ограждения.