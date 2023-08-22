Полицейские устроили погоню в Щучье Фото: Ольга Юшкова © URA.RU

В городе Щучье Курганской области полицейским пришлось устроить погоню за пьяным водителем, который не захотел останавливаться. Данная информация размещена на сайте «МВД медиа».

«Инспекторы ДПС во время несения службы обратили внимание на стоявший на одной из улиц города Щучье автомобиль ВАЗ-2109. Заметив полицейских, водитель транспортного средства начал движение. Он проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться», — указано в сообщении.

По данным полиции, нарушитель превысил допустимую скорость и выезжал на встречную полосу. После машина выехала на бездорожье и застряла. Водитель попытался убежать, но его задержали полицейские. Выяснилось, что автомобилем управлял мужчина, лишенный водительских прав. Он отказался пройти проверку на состояние опьянения. Ранее судимого мужчину обвинили в управлении машиной во время состояния опьянения. Также полицейские составили на него 17 административных материалов по семи статьям КоАП РФ.