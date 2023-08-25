25 августа 2023

Юный футболист из Тюменской области получил мяч с автографом Моора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , футбол, нога, игра в мяч, футбольный мяч
Моор подписал футбольный мяч для юного спортсмена Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новую спортивную площадку в Ялуторовском районе, где в это время ребята играли в футбол. На память о встрече с юными спортсменами глава региона оставил автограф на одном из мячей.

«Подписал футбольный мяч на память о встрече юным футболистам Ялуторовского района сегодня во время рабочей поездки по муниципалитету. Ребята играли в футбол на новой спортплощадке», — поделился Моор на своей странице в telegram-канале. Глава области пожелал ребятам спортивной удачи и больших побед.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новую спортивную площадку в Ялуторовском районе, где в это время ребята играли в футбол. На память о встрече с юными спортсменами глава региона оставил автограф на одном из мячей. «Подписал футбольный мяч на память о встрече юным футболистам Ялуторовского района сегодня во время рабочей поездки по муниципалитету. Ребята играли в футбол на новой спортплощадке», — поделился Моор на своей странице в telegram-канале. Глава области пожелал ребятам спортивной удачи и больших побед. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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