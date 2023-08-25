Моор подписал футбольный мяч для юного спортсмена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новую спортивную площадку в Ялуторовском районе, где в это время ребята играли в футбол. На память о встрече с юными спортсменами глава региона оставил автограф на одном из мячей.

«Подписал футбольный мяч на память о встрече юным футболистам Ялуторовского района сегодня во время рабочей поездки по муниципалитету. Ребята играли в футбол на новой спортплощадке», — поделился Моор на своей странице в telegram-канале. Глава области пожелал ребятам спортивной удачи и больших побед.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. В селе Памятном он посетил сквер Памяти и Воинской славы, а также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.