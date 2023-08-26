26 августа 2023
25 августа 2023

В Тюменской области на пожаре погибли люди. Видео

В Тобольске на пожаре в частном доме погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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На тушение пожара было привлечено 15 спасателей личного состава Фото:

В Тобольске (Тюменская область) случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России региона.

«Вызов поступил в первом часу ночи. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в Тобольске. К сожалению, два человека погибли», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы, пожар был ликвидирован на общей площади 56 квадратных метров. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сейчас причина пожара устанавливается.

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В Тобольске (Тюменская область) случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России региона. «Вызов поступил в первом часу ночи. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в Тобольске. К сожалению, два человека погибли», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, пожар был ликвидирован на общей площади 56 квадратных метров. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сейчас причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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