В Тюменской области на пожаре погибли люди. Видео

В Тобольске на пожаре в частном доме погибли два человека

27 августа 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

На тушение пожара было привлечено 15 спасателей личного состава Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России региона. «Вызов поступил в первом часу ночи. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в Тобольске. К сожалению, два человека погибли», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, пожар был ликвидирован на общей площади 56 квадратных метров. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сейчас причина пожара устанавливается.

В Тобольске (Тюменская область) случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России региона. «Вызов поступил в первом часу ночи. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в Тобольске. К сожалению, два человека погибли», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, пожар был ликвидирован на общей площади 56 квадратных метров. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сейчас причина пожара устанавливается.