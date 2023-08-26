На тушение пожара было привлечено 15 спасателей личного состава
В Тобольске (Тюменская область) случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России региона.
«Вызов поступил в первом часу ночи. Пожар произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в Тобольске. К сожалению, два человека погибли», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По словам пресс-службы, пожар был ликвидирован на общей площади 56 квадратных метров. На место происшествия привлекались четыре единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сейчас причина пожара устанавливается.
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