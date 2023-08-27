Министр обороны Резников анонсировал использование ВСУ истребителей F-16 28 августа 2023 в 05:31 Размер текста - 17 + Алексей Резников считает, что задействование истребителей станет переломным моментом в конфликте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, которые западные страны обещали поставить Украине, будут впервые использованы летчиками уже весной 2024 года. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — цитирует слова Резникова издание Bild . По его данным, для подготовки инфраструктуры для самолетов на территории Украины потребуется порядка шести месяцев. Резников также заявил, что работа истребителей выступит «серьезным переломным моментом» в конфликте. Он уверен, что это позволит переломить превосходство России. Ранее URA.RU сообщало, что Украина 20 августа впервые получила конкретные обещания о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов, возможна передача техники и из других стран. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что F-16 не помогут ВСУ в бою. Истребители F-16, которые западные страны обещали поставить Украине, будут впервые использованы летчиками уже весной 2024 года. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — цитирует слова Резникова издание Bild. По его данным, для подготовки инфраструктуры для самолетов на территории Украины потребуется порядка шести месяцев. Резников также заявил, что работа истребителей выступит «серьезным переломным моментом» в конфликте. Он уверен, что это позволит переломить превосходство России. Ранее URA.RU сообщало, что Украина 20 августа впервые получила конкретные обещания о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов, возможна передача техники и из других стран. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что F-16 не помогут ВСУ в бою. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям