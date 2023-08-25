Nesweek указал на бесполезность истребителей F-16 для ВСУ

26 августа 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

На обучение пилотированию F-16 украинские летчики потратят большую часть года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Дэвис. «Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», — передает слова обозревателя газета Newsweek. Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая — считает, что помощь необходимо прекратить немедленно. Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине американские истребители F-16. Подобные обещания Киеву дали Голландия и Дания. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.

Поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Дэвис. «Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», — передает слова обозревателя газета Newsweek. Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая — считает, что помощь необходимо прекратить немедленно. Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине американские истребители F-16. Подобные обещания Киеву дали Голландия и Дания. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.