Nesweek указал на бесполезность истребителей F-16 для ВСУ

Поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Дэвис.
«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», —
Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая — считает, что помощь необходимо прекратить немедленно.
Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине американские истребители F-16. Подобные обещания Киеву дали Голландия и Дания. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.
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