25 августа 2023

Nesweek указал на бесполезность истребителей F-16 для ВСУ

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия, stock, ф16, f16
На обучение пилотированию F-16 украинские летчики потратят большую часть года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Дэвис.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», — передает слова обозревателя газета Newsweek.

Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая — считает, что помощь необходимо прекратить немедленно.

Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине американские истребители F-16. Подобные обещания Киеву дали Голландия и Дания. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.

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Поставки истребителей F-16 не помогут Украине прорвать оборону российской армии. Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Дэвис. «Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению. Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских летчиков уйдет большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», — передает слова обозревателя газета Newsweek. Дэвис подчеркнул, что тема поддержки Украины особенно актуальна на фоне будущих президентских выборов в Америке. Позиция кандидата по вопросу финансирования Киева может напрямую повлиять на решение избирателей. По его словам, одна часть населения США выступает за то, чтобы помогать ВСУ столько, сколько потребуется, вторая — считает, что помощь необходимо прекратить немедленно. Ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине американские истребители F-16. Подобные обещания Киеву дали Голландия и Дания. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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