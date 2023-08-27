В ЯНАО низкие показатели условий на рынке труда

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 48 место среди регионов России по уровню условий труда в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
«В прошлом году ЯНАО занял 48 место среди регионов России по уровню труда. Из 100 возможных баллов Ямал набрал 58,8. Это значит, что регион при расчете разных показателей, характеризующих положение в исследуемой области, продемонстрировал невысокие уровень оплаты труда, занятости, условия труда, а также емкости рынка труда», — написано в исследованиях РИА Новостей.
Несмотря на это, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах по итогам 2022 года сохранился низкий уровень безработицы населения. По статистике, уровень безработицы в северных регионах значительно ниже, чем в целом по стране.
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