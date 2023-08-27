В колонии в ЯНАО нарушают права заключенных-рецидивистов

В ЯНАО в исправительной колонии № 3 прокурорская проверка выявила нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны администрации учреждения. В ИК-3 содержаться заключенные, уже совершавшие уголовные преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В деятельности администрации исправительного учреждения выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными, соблюдения ими режимных требований, привлечения осужденных к труду, проведения с ними воспитательной работы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По завершению проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что зампрокурора Александр Тыльченко посетил медчасть, столовую, отряд № 11, храм, запираемые помещения. Нареканий не было, все в рабочем порядке.
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