27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

В колонии в ЯНАО нарушают права заключенных-рецидивистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, уголовники, тату
Прокуратура ЯНАО обнаружила нарушения прав заключенных в ИК-3 Фото:

В ЯНАО в исправительной колонии № 3 прокурорская проверка выявила нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны администрации учреждения. В ИК-3 содержаться заключенные, уже совершавшие уголовные преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В деятельности администрации исправительного учреждения выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными, соблюдения ими режимных требований, привлечения осужденных к труду, проведения с ними воспитательной работы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По завершению проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что зампрокурора Александр Тыльченко посетил медчасть, столовую, отряд № 11, храм, запираемые помещения. Нареканий не было, все в рабочем порядке.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО в исправительной колонии № 3 прокурорская проверка выявила нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны администрации учреждения. В ИК-3 содержаться заключенные, уже совершавшие уголовные преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В деятельности администрации исправительного учреждения выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за осужденными, соблюдения ими режимных требований, привлечения осужденных к труду, проведения с ними воспитательной работы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По завершению проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В пресс-службе УФСИН по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что зампрокурора Александр Тыльченко посетил медчасть, столовую, отряд № 11, храм, запираемые помещения. Нареканий не было, все в рабочем порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...