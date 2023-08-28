Владельцы угнанного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который пропал с парковки на челябинском озере Тургояк, объявили в соцсетях о вознаграждении за информацию о местонахождении машины в размере 500 тысяч рублей. Жители Тюмени, который приехали в Челябинскую область на отдых, рассказали URA.RU подробности происшествия.
«Объявляем награду в размере 500 тысяч рублей тому, кто даст нам достоверную информацию об угоне Land Cruiser 200 белого цвета, с озера Тургояк. Моментально пополним вашу карту, местонахождение авто необходимо для вызова сотрудников полиции», — сообщают владельцы машины в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «Вконтакте».
Владельцы рассказали URA.RU, что на отдыхе не заметили ничего необычного. По их словам, слежки за ними не было, при этом машину завели и угнали с локации, где нет видеокамер.
«Мы приехали из Тюмени с друзьями отдыхать на озеро Тургояк в субботу, 19 августа, оставили машину на парковке возле базы отдыха „Кристалл“ и ушли в палаточный лагерь. Автомобиль был закрыт, внутри находились все вещи и документы, ключи всегда были с нами. С утра 20 августа автомобиля уже не было», — рассказала URA.RU Ирина К.
Тюменцы смогли вернуться домой благодаря друзьям. Они разместились на обратном пути в их машинах.
Ранее URA.RU сообщало, что из искусственного пруда в селе Еткуль спасатели достали другой угнанный автомобиль. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена.
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