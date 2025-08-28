28 августа 2025

Появилось видео страшной аварии под Нижним Тагилом, где сбили малыша на зебре

В Верхней Салде ребенок попал под машину на пешеходном переходе и умер
© Служба новостей «URA.RU»
Мальчик погиб на месте (архивное фото)
Мальчик погиб на месте (архивное фото) Фото:

Появились кадры аварии в Верхней Салде (Свердловская область), где ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчик спешил через дорогу к маме. Видео с момента происшествия было опубликовали в сообществе «вСалде» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик, не убедившись в безопасности, начал перебегать проезжую часть по зебре. Он не заметил приближающееся на него авто. Владелец иномарки, в свою очередь, не успел среагировать, из-за чего случилась авария.

ДТП произошло вечером 28 августа. Ребенка на зебре сбил 66-летний мужчина на SsangYong. В результате ДТП мальчик погиб на месте. Автомобилист был трезв в момент аварии.

© Служба новостей «URA.RU»
