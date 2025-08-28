Появилось видео страшной аварии под Нижним Тагилом, где сбили малыша на зебре

Появились кадры аварии в Верхней Салде (Свердловская область), где ребенка сбили на пешеходном переходе. Мальчик спешил через дорогу к маме. Видео с момента происшествия было опубликовали в сообществе «вСалде» в соцсети «ВКонтакте».
Мальчик, не убедившись в безопасности, начал перебегать проезжую часть по зебре. Он не заметил приближающееся на него авто. Владелец иномарки, в свою очередь, не успел среагировать, из-за чего случилась авария.
ДТП произошло вечером 28 августа. Ребенка на зебре сбил 66-летний мужчина на SsangYong. В результате ДТП мальчик погиб на месте. Автомобилист был трезв в момент аварии.
