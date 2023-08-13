Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости.
«Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается.
Для поиска автомобиля привлекли бригаду водолазов
Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Автомобиль обнаружили на глубине четырех метров
Фото6е пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости. «Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается.