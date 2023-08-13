13 августа 2023

Из челябинского пруда достали угнанный автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, машина в воде, паводок2016
Неизвестные угнали, а потом утопили автомобиль Фото:

Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости.

«Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается.

Для поиска автомобиля привлекли бригаду водолазов
Для поиска автомобиля привлекли бригаду водолазов
Фото:
Автомобиль обнаружили на глубине четырех метров
Автомобиль обнаружили на глубине четырех метров

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Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости. «Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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