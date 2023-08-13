Из челябинского пруда достали угнанный автомобиль. Фото, видео

14 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Неизвестные угнали, а потом утопили автомобиль Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости. «Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается. Для поиска автомобиля привлекли бригаду водолазов Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области Автомобиль обнаружили на глубине четырех метров Фото6е пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Из искусственного пруда в селе Еткуль (Челябинская область) достали угнанный автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, водолазы проводили поиски при нулевой видимости. «Для проверки одной из версий и проведения поиска под водой были привлечены областные спасатели. После часа работ по обследованию грунта карьера, проведенных водолазами при нулевой видимости, в 10 метрах от берега, на глубине четыре метра машина была найдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что салон автомобиля был пуст, тел погибших не обнаружено. Машину зацепили стропами и вытащили на берег. Расследование обстоятельств и лиц, причастных к этому происшествию, продолжается.