В Перми появился мурал от московского художника

В Перми на улице Революции, 12 появился новый мурал, посвященный культурным символам региона. Автор работы — московский художник Анатолий Акуе — специально для Перми зашифровал в рисунке элементы «Пермского фолка».
Создатель мурала объяснил, что главной темой стал мифологический пласт Прикамья. «Мне было интересно исследовать тему мифов. На мурале отражены горы, река Кама, разрез горы с минералами внутри, значки с медведем. Вода, огонь и металл — связаны с добычей», — рассказал Анатолий Акуе, сообщается на странице фестиваля современной городской культуры «Монумент АРТ» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визуальные образы отражают природные и культурные черты региона.
Муралы в Перми создают художники из разных городов России в рамках проекта «Монумент Арт». К концу лета их должно появиться девять.
