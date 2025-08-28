28 августа 2025

В Перми появился мурал от московского художника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мурал с природой Урала на улице Революции завершен
Мурал с природой Урала на улице Революции завершен Фото:

В Перми на улице Революции, 12 появился новый мурал, посвященный культурным символам региона. Автор работы — московский художник Анатолий Акуе — специально для Перми зашифровал в рисунке элементы «Пермского фолка».

Создатель мурала объяснил, что главной темой стал мифологический пласт Прикамья. «Мне было интересно исследовать тему мифов. На мурале отражены горы, река Кама, разрез горы с минералами внутри, значки с медведем. Вода, огонь и металл — связаны с добычей», — рассказал Анатолий Акуе, сообщается на странице фестиваля современной городской культуры «Монумент АРТ» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визуальные образы отражают природные и культурные черты региона.

Муралы в Перми создают художники из разных городов России в рамках проекта «Монумент Арт». К концу лета их должно появиться девять.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Революции, 12 появился новый мурал, посвященный культурным символам региона. Автор работы — московский художник Анатолий Акуе — специально для Перми зашифровал в рисунке элементы «Пермского фолка». Создатель мурала объяснил, что главной темой стал мифологический пласт Прикамья. «Мне было интересно исследовать тему мифов. На мурале отражены горы, река Кама, разрез горы с минералами внутри, значки с медведем. Вода, огонь и металл — связаны с добычей», — рассказал Анатолий Акуе, сообщается на странице фестиваля современной городской культуры «Монумент АРТ» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, визуальные образы отражают природные и культурные черты региона. Муралы в Перми создают художники из разных городов России в рамках проекта «Монумент Арт». К концу лета их должно появиться девять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...