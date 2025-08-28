«Дроны России» над Германией, защита НПЗ: о чем Песков рассказал журналистам 28 августа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел традиционный конференц-колл с журналистами, в ходе которого прокомментировал ряд актуальных тем. Основные заявления касались сообщений о российских дронах над Германией, защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ситуации на топливном рынке, а также расследования диверсии на «Северных потоках» и перспектив переговоров по Украине. Что еще рассказал Песков журналистам — в материале URA.RU.
Сообщения о российских дронах над Германией
Журналисты попросили прокомментировать публикацию The New York Times о якобы замеченных российских разведывательных дронах над маршрутами поставок американских вооружений в Германии. Песков заявил, что не успел ознакомиться с этим сообщением, но выразил сомнение в его достоверности: «Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели, и вряд ли бы они молчали». По его словам, подобные публикации скорее напоминают «газетную утку».
Защита НПЗ и ситуация на топливном рынке
Пресс-секретаря спросили о мерах по защите российских нефтеперерабатывающих заводов в условиях продолжающихся атак. Песков заверил, что рынок топлива полностью обеспечен, а правительство принимает энергичные меры для стабилизации цен на энергоносители, включая бензин. Он напомнил о введенном ранее запрете на экспорт бензина и отметил, что ситуация на рынке находится под контролем.
Удары по Киеву и российская инфраструктура
На вопрос о сообщениях украинских властей о жертвах среди гражданского населения после ударов по Киеву, Песков подчеркнул, что ВС РФ продолжают наносить удары исключительно по военным и околовоенным объектам. Он отметил, что СВО продолжается, а удары по российской мирной инфраструктуре со стороны Украины не прекращаются. Песков добавил, что Россия по-прежнему заинтересована в продолжении переговорного процесса и считает, что политико-дипломатические средства являются предпочтительным способом достижения поставленных целей.
Дело о диверсии на «Северных потоках»
В ходе конференц-колла прозвучал вопрос о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток». Песков сообщил, что контактов между российской и немецкой стороной в рамках расследования нет. Он напомнил о «кампании оголтелых обвинений» против России сразу после теракта и выразил удовлетворение тем, что следствие продолжается. По мнению Пескова, важно, чтобы были названы не только исполнители, но и заказчики диверсии.
Переговоры по Украине и «воздушное перемирие»
Журналисты поинтересовались, обсуждается ли тема так называемого «воздушного перемирия», о которой ранее упоминал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Песков ответил, что никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся поиска путей урегулирования, должны обсуждаться в закрытом, дискретном режиме.
График президента и образ Путина за рубежом
По словам Пескова, 28 августа Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не запланировано, однако проходят внутренние встречи. В частности, состоится подробная беседа с представителями Саратовской области — важного региона. Подробности этих переговоров не раскрывались.
Пескова также попросили прокомментировать новый зарубежный фильм «Кремлевский волшебник» и выпуск серебряной монеты с изображением Владимира Путина в Германии. Пресс-секретарь отметил, что к такому интересу нужно относиться спокойно и с пониманием, подчеркнув, что Путин — один из самых опытных и влиятельных мировых лидеров, а интерес к его персоне в разных странах закономерен.
