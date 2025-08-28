Пермяков предупредили об опасной погоде

В ночь на 29 августа в Пермском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью в отдельных районах региона прогнозируется туман, а днем возможны грозы. Об этом предупредило Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
«По данным Пермского ЦГМС, 29 августа в отдельных районах края прогнозируются ночью туман, днем гроза. Непогода может привести к авариям на электросетях и коммунальных объектах, а также осложнить ситуацию на дорогах», — говорится в сообщении МЧС на официальном сайте ведомства.
Жителям региона рекомендовано избегать близости к линиям электропередач и в случае аварий на сетях отключать электроприборы. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть особенно внимательными на скользких участках дорог. Спасатели просят учитывать погодные условия при планировании поездок.
