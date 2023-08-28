Советник Эрдогана Кылыч: Турция не видит альтернативы зерновой сделке без России

28 августа 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Турция стремится сохранить зерновой коридор с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В настоящее время Турция не рассматривает вариантов реализации зерновой сделки без участия России. Об этом заявил главный советник президента страны Реджепа Эрдогана, посол Акиф Чагатай Кылыч. «В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов или путей. У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал», — сказал Кылыч в интервью телеканалу NTV. Кылыч отметил, что несмотря на решение России выйти из сделки, при определенных условиях Москва может его поменять. При этом украинская сторона также не возражает продолжить переговоры. В Стамбуле в данный момент находятся официальные представители и ООН, и Украины, работа продолжается. Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки 17 июля. Позже появилась информация, что Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Они состоятся в ближайшее время в Москве.

В настоящее время Турция не рассматривает вариантов реализации зерновой сделки без участия России. Об этом заявил главный советник президента страны Реджепа Эрдогана, посол Акиф Чагатай Кылыч. «В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов или путей. У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал», — сказал Кылыч в интервью телеканалу NTV. Кылыч отметил, что несмотря на решение России выйти из сделки, при определенных условиях Москва может его поменять. При этом украинская сторона также не возражает продолжить переговоры. В Стамбуле в данный момент находятся официальные представители и ООН, и Украины, работа продолжается. Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки 17 июля. Позже появилась информация, что Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Они состоятся в ближайшее время в Москве.