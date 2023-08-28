Захарова анонсировала переговоры России и Турции по зерновой сделке

Мария Захарова заявила, что переговоры РФ и Турции состоятся в ближайшее время
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Переговоры РФ и Турции пройдут в Москве в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
17 июля официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. По ее словам, Запад откровенно саботировал условия черноморской инициативы. Позже появилась информация, что Турция и ООН готовят новые переговоры с Москвой.
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