Захарова анонсировала переговоры России и Турции по зерновой сделке

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что переговоры РФ и Турции состоятся в ближайшее время Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Переговоры РФ и Турции пройдут в Москве в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

17 июля официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. По ее словам, Запад откровенно саботировал условия черноморской инициативы. Позже появилась информация, что Турция и ООН готовят новые переговоры с Москвой.

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Переговоры РФ и Турции пройдут в Москве в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. 17 июля официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия официально уведомила Турцию и Украину о своем выходе из зерновой сделки. По ее словам, Запад откровенно саботировал условия черноморской инициативы. Позже появилась информация, что Турция и ООН готовят новые переговоры с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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