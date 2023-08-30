Названа причина пожара в Геленджике

Крупный лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в Авиалесоохране.
«Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной лесного пожара», — сообщает официальный сайт Авиалесоохраны. Там добавили, что в процессе тушения пожара задействовано 435 человек, 70 единиц техники и четыре воздушных судна с водосливными устройствами.
Большой пожар в Геленджике начался 29 августа. Площадь возгорания составляет 118 гектаров.
Крупный лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в Авиалесоохране. «Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной лесного пожара», — сообщает официальный сайт Авиалесоохраны. Там добавили, что в процессе тушения пожара задействовано 435 человек, 70 единиц техники и четыре воздушных судна с водосливными устройствами. Большой пожар в Геленджике начался 29 августа. Площадь возгорания составляет 118 гектаров.