Названа причина пожара в Геленджике

Нарушение техники пожарной безопасности стало причиной лесного пожара в Геленджике
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Нарушение техники пожарной безопасности вызвало большой пожар в Геленджике Фото:
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Крупный лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в Авиалесоохране.

«Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной лесного пожара», — сообщает официальный сайт Авиалесоохраны. Там добавили, что в процессе тушения пожара задействовано 435 человек, 70 единиц техники и четыре воздушных судна с водосливными устройствами.

Большой пожар в Геленджике начался 29 августа. Площадь возгорания составляет 118 гектаров.

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Крупный лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в Авиалесоохране. «Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной лесного пожара», — сообщает официальный сайт Авиалесоохраны. Там добавили, что в процессе тушения пожара задействовано 435 человек, 70 единиц техники и четыре воздушных судна с водосливными устройствами. Большой пожар в Геленджике начался 29 августа. Площадь возгорания составляет 118 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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