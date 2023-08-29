Shot: пожар окружил несколько отелей в Геленджике. Видео

29 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Пожар окружил несколько отелей в Геленджике, пишет Shot Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Геленджике в Краснодарском крае огонь охватил зону вокруг нескольких отелей. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. «Огонь окружил несколько отелей в Геленджике», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в лесу в районе Бобруковой Щели также начался пожар. Пожарные усиленно борются с возгоранием, передали в telegram-канале. В МЧС России сообщили , что вертолет Ми-8 привлечен к тушению пожара. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Существует угроза распространения огня на лесной фонд. В операции задействовано более 50 человек и 20 единиц техники, заключили в ведомстве.

В Геленджике в Краснодарском крае огонь охватил зону вокруг нескольких отелей. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. «Огонь окружил несколько отелей в Геленджике», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в лесу в районе Бобруковой Щели также начался пожар. Пожарные усиленно борются с возгоранием, передали в telegram-канале. В МЧС России сообщили, что вертолет Ми-8 привлечен к тушению пожара. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Существует угроза распространения огня на лесной фонд. В операции задействовано более 50 человек и 20 единиц техники, заключили в ведомстве.