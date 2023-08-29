Shot: пожар окружил несколько отелей в Геленджике. Видео

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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, пожарная машина, огонь, учения мчс, тушение пожара, ликвидация пожара
Пожар окружил несколько отелей в Геленджике, пишет Shot Фото:

В Геленджике в Краснодарском крае огонь охватил зону вокруг нескольких отелей. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели.

«Огонь окружил несколько отелей в Геленджике», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в лесу в районе Бобруковой Щели также начался пожар. Пожарные усиленно борются с возгоранием, передали в telegram-канале.

В МЧС России сообщили, что вертолет Ми-8 привлечен к тушению пожара. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Существует угроза распространения огня на лесной фонд. В операции задействовано более 50 человек и 20 единиц техники, заключили в ведомстве.

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В Геленджике в Краснодарском крае огонь охватил зону вокруг нескольких отелей. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. «Огонь окружил несколько отелей в Геленджике», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в лесу в районе Бобруковой Щели также начался пожар. Пожарные усиленно борются с возгоранием, передали в telegram-канале. В МЧС России сообщили, что вертолет Ми-8 привлечен к тушению пожара. Площадь возгорания составляет 1,5 гектара. Существует угроза распространения огня на лесной фонд. В операции задействовано более 50 человек и 20 единиц техники, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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