В Новом Уренгое открылся специализированный класс энергетиков

В Новом Уренгое в открытии класса энергетиков принял участие Андрей Воронов (на фото в центре) Фото: УЭСК

В Новом Уренгое (ЯНАО) энергетики помогут учащимся 10 и 11 классов освоить основы их профессии. Специализированный класс начал свою работу в школе №5, в церемонии открытия участвовал глава города Андрей Воронов. Об этом рассказали в пресс-службе «Уренгойской электросетевой компании» («УЭСК»).

«Символично, что в объявленный губернатором округа Год знаний на Ямале у ребят появился опытный наставник на пути к будущей профессии. Подготовка специалистов по модели „школа-вуз-предприятие“ востребована не только в городе, это общий тренд по всей стране. Мы рады, что крупное предприятие взяло шефство над школьниками. Это важная часть социального партнерства», — отметил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

По словам директора школы №5 Константина Прудникова, наряду с усиленной подготовкой по физике и математике обучаться основам электротехники, электромеханики и других профильных предметов будут 50 старшеклассников. Практические занятия будут проводить лучшие специалисты «УЭСК».

«Предприятия энергетической сферы нуждаются в талантливой молодежи. Совместно с городом в Год знаний, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, мы создали специализированный класс энергетиков. Готовы поддержать ребят на этапе учебы и в дальнейшем. Лучшим ученикам подшефного класса поможем с получением направления на целевое обучение в ведущие технические вузы уже в следующем году», — рассказал гендиректор «УЭСК» Валерий Кудрявенко.