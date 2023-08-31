«Смотрящего» за Ишимом пытались спасти от суда при помощи взяток

В Ишиме подкупили пострадавшего, у которого вымогал деньги глава преступной иерархии

За деньги мужчина изменил свои показания, сказав, что преступление в отношении него не совершалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) подкупили одного из пострадавших по делу «смотрящего» за городом, который вымогал у мужчины деньги. Информация содержится в судебном акте. В обмен на финансы и покровительство мужчина отказался от своих обвинительных показаний.

«Подсудимые знали, что мужчина является потерпевшим по уголовному делу „положенца“ за городом Ишимом. Изменение его показаний могло способствовать уклонению „смотрящего“ от уголовной ответственности. В обмен на деньги и дальнейшее покровительство потерпевшего попросили дать ложные показания, что он и сделал», — говорится в документе.

«Положенец» вымогал у потерпевшего деньги, угрожая ему насилием. А спасти его от ответственности решили двое знакомых, также имеющие отношение к криминальному миру. Однако после изменений своих показаний в суде потерпевший обратился в правоохранительные органы, рассказав о совершенном подкупе. За него двух мужчин приговорили к исправительным работам и штрафу.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме ждет суда мужчина, который обвиняется сразу по нескольким статьям. Будучи «положенцем» он возглавлял преступную иерархию, занимался вымогательством и участвовал в разбойном нападении.