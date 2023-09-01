Росстат: педагоги из ЯНАО получают самые большие зарплаты по России

02 сентября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Больше всего зарабатывают учителя Чукотки, ЯНАО и Москвы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди учителей в России больше всего денег зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций Чукотки, ЯНАО и Москвы. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Больше всего [в России] зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций на Чукотке — 161 300 рублей. Среди лидеров также ЯНАО — 156 300 рублей, Москва — 134 800 рублей, Магаданская область —134 200 рублей и НАО — 123 500 рублей», — с данными ознакомился телеканал RT. В России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии 2023 года составила 63 600 рублей. Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью с RT пояснил, что расчет заработной платы Росстатом составляется на основе собранных данных о зарплате всех сотрудников. Дальше общая сумма делится на количество работников. Таким образом получается средняя заработная плата. Ранее на сайте региональной службы занятости было указано, каким специалистам в ЯНАО готовы платить больше всего. Оказалось, что самую высокую зарплату получают мастера по ремонту скважин, инженеры, стоматологи и замглавы департамента соцзащиты — от 150 000 до 300 000 рублей.

Среди учителей в России больше всего денег зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций Чукотки, ЯНАО и Москвы. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Больше всего [в России] зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций на Чукотке — 161 300 рублей. Среди лидеров также ЯНАО — 156 300 рублей, Москва — 134 800 рублей, Магаданская область —134 200 рублей и НАО — 123 500 рублей», — с данными ознакомился телеканал RT. В России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии 2023 года составила 63 600 рублей. Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью с RT пояснил, что расчет заработной платы Росстатом составляется на основе собранных данных о зарплате всех сотрудников. Дальше общая сумма делится на количество работников. Таким образом получается средняя заработная плата. Ранее на сайте региональной службы занятости было указано, каким специалистам в ЯНАО готовы платить больше всего. Оказалось, что самую высокую зарплату получают мастера по ремонту скважин, инженеры, стоматологи и замглавы департамента соцзащиты — от 150 000 до 300 000 рублей.