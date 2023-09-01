01 сентября 2023
31 августа 2023

Росстат: педагоги из ЯНАО получают самые большие зарплаты по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Больше всего зарабатывают учителя Чукотки, ЯНАО и Москвы Фото:

Среди учителей в России больше всего денег зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций Чукотки, ЯНАО и Москвы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Больше всего [в России] зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций на Чукотке — 161 300 рублей. Среди лидеров также ЯНАО — 156 300 рублей, Москва — 134 800 рублей, Магаданская область —134 200 рублей и НАО — 123 500 рублей», — с данными ознакомился телеканал RT. В России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии 2023 года составила 63 600 рублей.

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью с RT пояснил, что расчет заработной платы Росстатом составляется на основе собранных данных о зарплате всех сотрудников. Дальше общая сумма делится на количество работников. Таким образом получается средняя заработная плата.

Ранее на сайте региональной службы занятости было указано, каким специалистам в ЯНАО готовы платить больше всего. Оказалось, что самую высокую зарплату получают мастера по ремонту скважин, инженеры, стоматологи и замглавы департамента соцзащиты — от 150 000 до 300 000 рублей.

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Среди учителей в России больше всего денег зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций Чукотки, ЯНАО и Москвы. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Больше всего [в России] зарабатывают педагоги общеобразовательных организаций на Чукотке — 161 300 рублей. Среди лидеров также ЯНАО — 156 300 рублей, Москва — 134 800 рублей, Магаданская область —134 200 рублей и НАО — 123 500 рублей», — с данными ознакомился телеканал RT. В России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии 2023 года составила 63 600 рублей. Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью с RT пояснил, что расчет заработной платы Росстатом составляется на основе собранных данных о зарплате всех сотрудников. Дальше общая сумма делится на количество работников. Таким образом получается средняя заработная плата. Ранее на сайте региональной службы занятости было указано, каким специалистам в ЯНАО готовы платить больше всего. Оказалось, что самую высокую зарплату получают мастера по ремонту скважин, инженеры, стоматологи и замглавы департамента соцзащиты — от 150 000 до 300 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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