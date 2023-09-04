04 сентября 2023

Власти курганского округа приняли экстренные меры из-за обмеления озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники курганского округа были вынуждены закупить пожарные резервуары из-за обмеления озер в трех селах Фото:

В трех селах Варгашинского округа (Курганская область) из-за обмеления озер местные власти закупили резервуары для пожарного водоснабжения. Об этом сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В населенных пунктах Спорное, Дубровное, Медвежье Варгашинского округа в связи с климатическими условиями обмелели озера и нет возможности обустроить пожарные пирсы. Для этих сел закуплены три емкости для воды объемом 25 куб. м. каждая», — указано в посте. Сообщается, что пожарные резервуары будут установлены в ближайшее время, а также, что был создан неприкосновенный запас воды.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском округе авиация МЧС тушила лесной пожар рядом с селами. Также в июле в округе был локализован лесной пожар общей площадью 10 гектаров вблизи деревни Лихачи.

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В трех селах Варгашинского округа (Курганская область) из-за обмеления озер местные власти закупили резервуары для пожарного водоснабжения. Об этом сообщает администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В населенных пунктах Спорное, Дубровное, Медвежье Варгашинского округа в связи с климатическими условиями обмелели озера и нет возможности обустроить пожарные пирсы. Для этих сел закуплены три емкости для воды объемом 25 куб. м. каждая», — указано в посте. Сообщается, что пожарные резервуары будут установлены в ближайшее время, а также, что был создан неприкосновенный запас воды. Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском округе авиация МЧС тушила лесной пожар рядом с селами. Также в июле в округе был локализован лесной пожар общей площадью 10 гектаров вблизи деревни Лихачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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