ЧП с обрушением балкона в тюменской многоэтажке заинтересовались силовики

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов г. Ялуторовска. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.
Утром 6 сентября в Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома по улице Скворцова-Степанова. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. По данным источников агентства, мужчина отказался от медицинской помощи.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.