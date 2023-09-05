ЧП с обрушением балкона в тюменской многоэтажке заинтересовались силовики

Прокуратура проведет проверку после обрушения балкона в Ялуторовске

06 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Балкон в ялуторовском многоквартирном доме обрушился утром 6 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов г. Ялуторовска. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Утром 6 сентября в Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома по улице Скворцова-Степанова. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. По данным источников агентства, мужчина отказался от медицинской помощи.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов г. Ялуторовска. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Утром 6 сентября в Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома по улице Скворцова-Степанова. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. По данным источников агентства, мужчина отказался от медицинской помощи.