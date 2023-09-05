05 сентября 2023

ЧП с обрушением балкона в тюменской многоэтажке заинтересовались силовики

Прокуратура проведет проверку после обрушения балкона в Ялуторовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, жилой дом, балконы, вторичное жилье
Балкон в ялуторовском многоквартирном доме обрушился утром 6 сентября Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов г. Ялуторовска. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Утром 6 сентября в Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома по улице Скворцова-Степанова. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. По данным источников агентства, мужчина отказался от медицинской помощи.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме Ялуторовска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации распространены сведения об обрушении балкона в одном из жилых домов г. Ялуторовска. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области. Утром 6 сентября в Ялуторовске обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома по улице Скворцова-Степанова. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. По данным источников агентства, мужчина отказался от медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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