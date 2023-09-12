Тюменские банки сохранят прежние ставки по ипотеке

Банки, работающие в Тюмени, не будут увеличивать ставки по ипотеке в сентябре

13 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Решение банков связано с тем, что они не ожидают увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в середине сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки, работающие в Тюменской области, сохранят ставки по ипотечным программам минимум до конца сентября. Об этом после общения с финансистами заявил в своем telegram-канале руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. «А вот и позитивные новости! ВТБ продлил возможность оформить ипотеку по старым ставкам до 30 сентября. Ранее на этой неделе синхронно главы ВТБ и Сбера заявили, что не ожидают повышения учетной ставки 15 сентября на плановом заседании ЦБ. В очередной раз все оказалось не так плохо, как можно было подумать», — поделился с подписчиками Хусаинов. URA.RU направило запросы в крупные финансовые организации, работающие в Тюменской области. Ранее агентство рассказало о повышенной активности на тюменском рынке недвижимости.

Банки, работающие в Тюменской области, сохранят ставки по ипотечным программам минимум до конца сентября. Об этом после общения с финансистами заявил в своем telegram-канале руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. «А вот и позитивные новости! ВТБ продлил возможность оформить ипотеку по старым ставкам до 30 сентября. Ранее на этой неделе синхронно главы ВТБ и Сбера заявили, что не ожидают повышения учетной ставки 15 сентября на плановом заседании ЦБ. В очередной раз все оказалось не так плохо, как можно было подумать», — поделился с подписчиками Хусаинов. URA.RU направило запросы в крупные финансовые организации, работающие в Тюменской области. Ранее агентство рассказало о повышенной активности на тюменском рынке недвижимости.