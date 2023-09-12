12 сентября 2023

Тюменские банки сохранят прежние ставки по ипотеке

Банки, работающие в Тюмени, не будут увеличивать ставки по ипотеке в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение банков связано с тем, что они не ожидают увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в середине сентября Фото:

Банки, работающие в Тюменской области, сохранят ставки по ипотечным программам минимум до конца сентября. Об этом после общения с финансистами заявил в своем telegram-канале руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«А вот и позитивные новости! ВТБ продлил возможность оформить ипотеку по старым ставкам до 30 сентября. Ранее на этой неделе синхронно главы ВТБ и Сбера заявили, что не ожидают повышения учетной ставки 15 сентября на плановом заседании ЦБ. В очередной раз все оказалось не так плохо, как можно было подумать», — поделился с подписчиками Хусаинов.

URA.RU направило запросы в крупные финансовые организации, работающие в Тюменской области. Ранее агентство рассказало о повышенной активности на тюменском рынке недвижимости.

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Банки, работающие в Тюменской области, сохранят ставки по ипотечным программам минимум до конца сентября. Об этом после общения с финансистами заявил в своем telegram-канале руководитель федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. «А вот и позитивные новости! ВТБ продлил возможность оформить ипотеку по старым ставкам до 30 сентября. Ранее на этой неделе синхронно главы ВТБ и Сбера заявили, что не ожидают повышения учетной ставки 15 сентября на плановом заседании ЦБ. В очередной раз все оказалось не так плохо, как можно было подумать», — поделился с подписчиками Хусаинов. URA.RU направило запросы в крупные финансовые организации, работающие в Тюменской области. Ранее агентство рассказало о повышенной активности на тюменском рынке недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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