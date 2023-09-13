После выборов гордума Тюмени обновилась наполовину

В Тюмени по итогам выборов в состав городской думы вошли 17 новичков

В новый созыв попали 17 новичков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

По итогам выборов в Тюмени в состав городской думы вошли 17 новых депутатов: они либо никогда не были депутатами гордумы, либо не входили в прошлый созыв. Это следует из списка народных избранников, утвержденного избирательной комиссией в Тюмени. В целом же горожанами были избраны 36 депутатов.

«На выборах в 2018-м в городском парламенте сменились 11 депутатов из 36. В 2023 году ротации подверглись все партийные фракции: 12 новичков в „ЕР“, по два новичка у ЛДПР и эсеров, один в КПРФ», — следует из списка избранных депутатов и данных прошлых лет.

Несмотря на новый статус, у большинства из новичков уже есть опыт в политике. Так, одна из лидеров списка партии «Единая Россия» Светлана Иванова — опытный управленец в исполнительной власти, действующая глава Тюменского района.

Молодогвардеец Владимир Сбитнев возглавляет региональный штаб МГЕР. Его предшественник на этой должности — Роман Чуйко, по итогу «дорос» до кресла депутата в Тюменской областной думе.

Сергей Морев из «Справедливой России — За правду!» — экс-депутат как городской думы Тюмени, так и Тюменской областной думы. Руслан Сабиров, прошедший от ЛДПР — депутат Каскаринского МО. По данным URA.RU он смог наладить работу с электоратом в дачных сообществах вокруг Тюмени. И готов погрузиться в «дачные войны» с головой, перехватив на себя эту повестку у единороссов.

Во фракции КПРФ новым лицом станет Александр Ким. Однако, как сообщили источники URA.RU внутри партии, депутат не отличается высокой активностью и о нем мало что известно даже его единомышленникам по политическим взглядам.