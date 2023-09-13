В тюменских аптеках зафиксировали отток покупателей в сезон ОРВИ

В аптеках Тюмени фармацевты, несмотря на начавшийся сезон ОРВИ, зафиксировали отток покупателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких аптеках города.
«Сейчас народу особо нет. Тянуться потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — сообщила Олеся Шварц, заведующая в одной из местных аптек.
В крупной федеральной сети аптек, присутствующей на тюменском рынке, также подтвердили падение спроса на лекарства. Там сообщили, что пока сезонного ажиотажа не наблюдают среди своих точек продаж.
Ранее в нескольких российских городах зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Часть школ была закрыта на карантин.
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