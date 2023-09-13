В тюменских аптеках зафиксировали отток покупателей в сезон ОРВИ

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, аптека, лекарства, болезнь, медикаменты, отривин
По словам фармацевтов, ажиотажа среди покупателей на фоне подъема сезонных заболеваний не наблюдается Фото:

В аптеках Тюмени фармацевты, несмотря на начавшийся сезон ОРВИ, зафиксировали отток покупателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких аптеках города.

«Сейчас народу особо нет. Тянуться потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — сообщила Олеся Шварц, заведующая в одной из местных аптек.

В крупной федеральной сети аптек, присутствующей на тюменском рынке, также подтвердили падение спроса на лекарства. Там сообщили, что пока сезонного ажиотажа не наблюдают среди своих точек продаж.

Ранее в нескольких российских городах зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Часть школ была закрыта на карантин.

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В аптеках Тюмени фармацевты, несмотря на начавшийся сезон ОРВИ, зафиксировали отток покупателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких аптеках города. «Сейчас народу особо нет. Тянуться потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — сообщила Олеся Шварц, заведующая в одной из местных аптек. В крупной федеральной сети аптек, присутствующей на тюменском рынке, также подтвердили падение спроса на лекарства. Там сообщили, что пока сезонного ажиотажа не наблюдают среди своих точек продаж. Ранее в нескольких российских городах зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Часть школ была закрыта на карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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