В тюменских аптеках зафиксировали отток покупателей в сезон ОРВИ

13 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

По словам фармацевтов, ажиотажа среди покупателей на фоне подъема сезонных заболеваний не наблюдается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аптеках Тюмени фармацевты, несмотря на начавшийся сезон ОРВИ, зафиксировали отток покупателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких аптеках города. «Сейчас народу особо нет. Тянуться потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — сообщила Олеся Шварц, заведующая в одной из местных аптек. В крупной федеральной сети аптек, присутствующей на тюменском рынке, также подтвердили падение спроса на лекарства. Там сообщили, что пока сезонного ажиотажа не наблюдают среди своих точек продаж. Ранее в нескольких российских городах зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Часть школ была закрыта на карантин.

В аптеках Тюмени фармацевты, несмотря на начавшийся сезон ОРВИ, зафиксировали отток покупателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу в нескольких аптеках города. «Сейчас народу особо нет. Тянуться потихоньку, но волны не наблюдаю, хотя, казалось бы, сейчас самый сезон», — сообщила Олеся Шварц, заведующая в одной из местных аптек. В крупной федеральной сети аптек, присутствующей на тюменском рынке, также подтвердили падение спроса на лекарства. Там сообщили, что пока сезонного ажиотажа не наблюдают среди своих точек продаж. Ранее в нескольких российских городах зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Часть школ была закрыта на карантин.