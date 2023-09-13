Жительница ЯНАО выжила после падения с восьмого этажа 14 сентября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 + Новоуренгойские врачи месяц боролись за жизнь женщины, выпавшей с восьмого этажа Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли женщину, которая упала с восьмого этажа. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В газовой столице врачи спасли женщину, выпавшую с восьмого этажа. В больницу пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и почечной недостаточностью», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Женщина провела десять дней в искусственной коме и еще двадцать один день на аппарате искусственной вентиляции легких. За здоровьем пациентки следили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин, которые подготовили пациентку к операции. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация, врачи надеются на полное выздоровление пострадавшей. В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли женщину, которая упала с восьмого этажа. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В газовой столице врачи спасли женщину, выпавшую с восьмого этажа. В больницу пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и почечной недостаточностью», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Женщина провела десять дней в искусственной коме и еще двадцать один день на аппарате искусственной вентиляции легких. За здоровьем пациентки следили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин, которые подготовили пациентку к операции. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация, врачи надеются на полное выздоровление пострадавшей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям