13 сентября 2023
12 сентября 2023

Жительница ЯНАО выжила после падения с восьмого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Новоуренгойские врачи месяц боролись за жизнь женщины, выпавшей с восьмого этажа Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли женщину, которая упала с восьмого этажа. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В газовой столице врачи спасли женщину, выпавшую с восьмого этажа. В больницу пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и почечной недостаточностью», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина провела десять дней в искусственной коме и еще двадцать один день на аппарате искусственной вентиляции легких. За здоровьем пациентки следили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин, которые подготовили пациентку к операции. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация, врачи надеются на полное выздоровление пострадавшей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли женщину, которая упала с восьмого этажа. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В газовой столице врачи спасли женщину, выпавшую с восьмого этажа. В больницу пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и почечной недостаточностью», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Женщина провела десять дней в искусственной коме и еще двадцать один день на аппарате искусственной вентиляции легких. За здоровьем пациентки следили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин, которые подготовили пациентку к операции. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация, врачи надеются на полное выздоровление пострадавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...