Жительница ЯНАО выжила после падения с восьмого этажа

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли женщину, которая упала с восьмого этажа. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«В газовой столице врачи спасли женщину, выпавшую с восьмого этажа. В больницу пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и почечной недостаточностью», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина провела десять дней в искусственной коме и еще двадцать один день на аппарате искусственной вентиляции легких. За здоровьем пациентки следили реаниматологи Марина Королева и Эдуард Ирючкин, которые подготовили пациентку к операции. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация, врачи надеются на полное выздоровление пострадавшей.
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