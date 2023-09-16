В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) глухонемые мужчина и женщина сегодня ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Между селом Бухтал и Тюнево ищут глухонемых мужчину и женщину. 17 сентября они ушли в лес и не вернулись», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте».
Как сообщила инфорг поискового отряда журналисту URA.RU, водитель затормозил возле леса, чтобы помочь глухонемому мужчине, который попытался объяснить, что у него в лесу пропала жена. Тогда владелец машины позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу, а они уже сообщили о пропаже глухонемой женщины поисковому отряду. Сотрудники «Лиза Алерт» сразу же выехали на место, но никого там не нашли.
По словам людей, которые торговали возле трассы, они видели, как парочка села в машину и уехала в Тюмень, сообщила инфорг Мория. Однако пришлось объявить в розыск женщину и мужчину, так как никакой точной информации об их местоположении нет. Такая мера необходима, чтобы точно знать, что с людьми все хорошо и они не блуждают по лесу, отметила сотрудница поискового отряда.
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