В Тюменской области двое инвалидов ушли в лес и не вернулись. Скрин

17 сентября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

В селе Бухтал глухонемые мужчина и женщина потерялись в лесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) глухонемые мужчина и женщина сегодня ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Между селом Бухтал и Тюнево ищут глухонемых мужчину и женщину. 17 сентября они ушли в лес и не вернулись», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Как сообщила инфорг поискового отряда журналисту URA.RU, водитель затормозил возле леса, чтобы помочь глухонемому мужчине, который попытался объяснить, что у него в лесу пропала жена. Тогда владелец машины позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу, а они уже сообщили о пропаже глухонемой женщины поисковому отряду. Сотрудники «Лиза Алерт» сразу же выехали на место, но никого там не нашли. По словам людей, которые торговали возле трассы, они видели, как парочка села в машину и уехала в Тюмень, сообщила инфорг Мория. Однако пришлось объявить в розыск женщину и мужчину, так как никакой точной информации об их местоположении нет. Такая мера необходима, чтобы точно знать, что с людьми все хорошо и они не блуждают по лесу, отметила сотрудница поискового отряда. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт», во «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) глухонемые мужчина и женщина сегодня ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Между селом Бухтал и Тюнево ищут глухонемых мужчину и женщину. 17 сентября они ушли в лес и не вернулись», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Как сообщила инфорг поискового отряда журналисту URA.RU, водитель затормозил возле леса, чтобы помочь глухонемому мужчине, который попытался объяснить, что у него в лесу пропала жена. Тогда владелец машины позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу, а они уже сообщили о пропаже глухонемой женщины поисковому отряду. Сотрудники «Лиза Алерт» сразу же выехали на место, но никого там не нашли. По словам людей, которые торговали возле трассы, они видели, как парочка села в машину и уехала в Тюмень, сообщила инфорг Мория. Однако пришлось объявить в розыск женщину и мужчину, так как никакой точной информации об их местоположении нет. Такая мера необходима, чтобы точно знать, что с людьми все хорошо и они не блуждают по лесу, отметила сотрудница поискового отряда.