В Кургане машины с перегрузами создают аварийные ситуации

Машины с перегрузом создают аварийные ситуации на дорогах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители машин с перегрузом создают на дорогах Кургана аварийные ситуации. Причина в том, что из грузовиков постоянно сыпется щебень, который после разбивает стекла водителям и увеличивает риск ДТП. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.

«Возле Бурово-Петровского мост в обе стороны выезда постоянно разбросан щебень. Уже не одна машина из-за этого разбила стекла — щебень летит из-под колес. Кроме того, разбросанный щебень увеличивает тормозной путь и увеличивает риск ДТП. Получается, что предприниматель, который имеет базу под мостом, перевозит щебень с перегрузом и не закрывает его тентом», — сообщил источник URA.RU. По словам другого источника, бизнесмен нагружает автомобили других предпринимателей, которые занимаются ремонтом дорог. «Ремонтируя один участок, они разбивают уже сделанные за федеральные средства дороги», — утверждает источник.

Также по его данным, бизнесмен грузит автомобили сверх разрешенных объемов заранее зная, что автомобили Ространснадзора осуществляют патрулирование в других местах, например на трассе. «Не исключено, что им сообщают заранее, где работают инспекторы. Эта информация передается ряду чиновников», — говорят источники.

URA.RU направило запрос предпринимателю, которого уличили в перегрузе. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Ространснадзора регулярно проводят проверки машин с перегрузом. Нарушителям выписываются крупные штрафы. Многие из водителей грузовик находят обходные пути, чтобы не попадать на штрафы.