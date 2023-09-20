Лавров в шутку предложил журналистам погулять на 40 километров в Нью-Йорке

21 сентября 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров пошутил на тему категорий виз США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил журналистам, сопровождающим его в поездке на Генассамблею ООН, прогуляться на 40 километров по Нью-Йорку. Так министр пошутил на тему категорий виз в США. «Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал Сергей Лавров представителям СМИ, передает ТАСС. Дело в том, что журналисты, сопровождающие Лаврова, получили транзитные визы. Они выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру международной организации. Их получатели ограничены в перемещениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль от точки сбора, что составляет порядка 40 километров. Ранее Лавров ответил шуткой на обвинения РФ в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. Анекдот прозвучал в эфире арабоязычного новостного телеканала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил журналистам, сопровождающим его в поездке на Генассамблею ООН, прогуляться на 40 километров по Нью-Йорку. Так министр пошутил на тему категорий виз в США. «Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал Сергей Лавров представителям СМИ, передает ТАСС. Дело в том, что журналисты, сопровождающие Лаврова, получили транзитные визы. Они выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру международной организации. Их получатели ограничены в перемещениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль от точки сбора, что составляет порядка 40 километров. Ранее Лавров ответил шуткой на обвинения РФ в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине. Анекдот прозвучал в эфире арабоязычного новостного телеканала.