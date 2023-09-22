Водитель легковой машины врезался в «Газель», а через пару часов в легковушку влетела другая машина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На 97-м километре Тобольского тракта (Тюменская область) водитель легкового автомобиля в районе 18:00 врезался в заднюю часть «Газели», а через несколько часов в легковушку влетела другая машина. Об этом сообщил водитель «Газели» журналисту URA.RU.

«Ехал по тюменской трассе, когда сзади в меня врезалась Renault Duster. Водитель посчитал себя невиновным. Позвонили в экстренную оперативную службу, они направили к нам дорожников. Я отъехал на обочину, так как уже начало темнеть. Стали ждать, пока с Тобольска приедет полиция. Пока стояли, машину дорожников зацепил автомобиль Chevrolet Aveo, он отлетел и врезался в заднюю часть Duster. Мне повезло, что я отъехал, а то повторно бы попал в аварию», — рассказал водитель журналисту URA.RU.

По его словам, на место происшествия приехали сотрудники МЧС. У водителя, который ехал в Aveo, зажало ногу. Сейчас еще подъехала скорая помощь. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по региону. Ответ ожидается.