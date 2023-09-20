Жителя Салехарда подозревают в убийстве собутыльника

В Салехарде местного жителя подозревают в убийстве собутыльника из-за пьяного конфликта. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба окружного управления СК России.
«По данным следствия, в городе Салехарде компания местных жителей употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — говорится в сообщении.
Пострадавший от полученной раны скончался на месте. Подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали на территории города. Сейчас следователи собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения.
Ранее URA.RU рассказало о том, как проходило задержание подозреваемого. Видео работы силовиков выложили в социальные сети очевидцы.
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