Жителя Салехарда подозревают в убийстве собутыльника

Подозреваемый, по версии следствия, нанес оппоненту смертельный удар ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде местного жителя подозревают в убийстве собутыльника из-за пьяного конфликта. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба окружного управления СК России.

«По данным следствия, в городе Салехарде компания местных жителей употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

Пострадавший от полученной раны скончался на месте. Подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали на территории города. Сейчас следователи собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее URA.RU рассказало о том, как проходило задержание подозреваемого. Видео работы силовиков выложили в социальные сети очевидцы.