20 сентября 2023
19 сентября 2023

Жителя Салехарда подозревают в убийстве собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый, по версии следствия, нанес оппоненту смертельный удар ножом Фото:

В Салехарде местного жителя подозревают в убийстве собутыльника из-за пьяного конфликта. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба окружного управления СК России.

«По данным следствия, в городе Салехарде компания местных жителей употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

Пострадавший от полученной раны скончался на месте. Подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали на территории города. Сейчас следователи собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее URA.RU рассказало о том, как проходило задержание подозреваемого. Видео работы силовиков выложили в социальные сети очевидцы.

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В Салехарде местного жителя подозревают в убийстве собутыльника из-за пьяного конфликта. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба окружного управления СК России. «По данным следствия, в городе Салехарде компания местных жителей употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — говорится в сообщении. Пострадавший от полученной раны скончался на месте. Подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали на территории города. Сейчас следователи собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения. Ранее URA.RU рассказало о том, как проходило задержание подозреваемого. Видео работы силовиков выложили в социальные сети очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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