21 сентября 2023

Тюменец отделался штрафом за кражу 57 тонн пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
57 тонн пшеницы мужчина реализовал через третью фирму Фото:

В Тюмени осудили бизнесмена, присвоившего себе 57 тонн зерна пшеницы. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Армизонский районный суд признал бывшего генерального директора предприятия по производству сена и выращиванию зерновых культур виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В апреле 2021 года подсудимый, будучи генеральным директором, заключил от имени ООО «Кировская» с ООО «НПП «Старт» в Заводоуковском районе договор поставки 57 тонн зерна пшеницы стоимостью свыше 1,1 млн рублей, не имея намерений оплачивать его», — говорится в сообщении.

Мужчина реализовал полученное зерно через другую фирму. В ходе следствия предприниматель возместил ущерб компании.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей. Также на его автомобиль был наложен арест.

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В Тюмени осудили бизнесмена, присвоившего себе 57 тонн зерна пшеницы. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Армизонский районный суд признал бывшего генерального директора предприятия по производству сена и выращиванию зерновых культур виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В апреле 2021 года подсудимый, будучи генеральным директором, заключил от имени ООО «Кировская» с ООО «НПП «Старт» в Заводоуковском районе договор поставки 57 тонн зерна пшеницы стоимостью свыше 1,1 млн рублей, не имея намерений оплачивать его», — говорится в сообщении. Мужчина реализовал полученное зерно через другую фирму. В ходе следствия предприниматель возместил ущерб компании. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей. Также на его автомобиль был наложен арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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