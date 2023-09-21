Тюменец отделался штрафом за кражу 57 тонн пшеницы

57 тонн пшеницы мужчина реализовал через третью фирму Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Тюмени осудили бизнесмена, присвоившего себе 57 тонн зерна пшеницы. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Армизонский районный суд признал бывшего генерального директора предприятия по производству сена и выращиванию зерновых культур виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В апреле 2021 года подсудимый, будучи генеральным директором, заключил от имени ООО «Кировская» с ООО «НПП «Старт» в Заводоуковском районе договор поставки 57 тонн зерна пшеницы стоимостью свыше 1,1 млн рублей, не имея намерений оплачивать его», — говорится в сообщении.

Мужчина реализовал полученное зерно через другую фирму. В ходе следствия предприниматель возместил ущерб компании.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей. Также на его автомобиль был наложен арест.