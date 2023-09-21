Источник раскрыл подробности участия тюменского педагога в передаче на федеральном канале

Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на шоу «Мужское и женское»

Девушку затравили за откровенные фото в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анастасия Шумилова, педагог из Ишима (Тюменская область), и блогер Владимир Воронин ездили на съемки шоу «Мужское и женское». Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«На съемки были приглашены Шумилова, Воронин и двое их знакомых. В студии были несколько экспертов и участники шоу должны были отработать по сценарию ожесточенный спор молодой девушки, пострадавшей от увольнения и пожилой блогер. Но спора не получилось, выяснилось, что Шумилова уволилась из школы сама», — рассказал инсайдер.

На шоу обсуждали фривольные снимки Анастасии Шумиловой, которые обнаружил в сети ишимский блогер Владимир Воронин. Он и начал писать в сети, что подобное поведение недопустимо для работника школы.

Ранее выяснилось, что девушку приняли на работу в школу 8 сентября этого года.

«После публикаций в интернете руководство школы дало сотруднице понять, что подобные фотографии в широком доступе в социальных сетях противоречат Кодексу профессиональной этики и служебного поведения и предложили удалить снимки, но она предпочла уволиться по собственному желанию. Никакого психологического давления на педагога-организатора со стороны администрации школы не было», — рассказали URA.RU в администрации Ишима.

Сама Анастасия Шумилова призналась в беседе URA.RU, что написала заявление в прокуратуру и хочет подать исковое заявление в суд на Воронина. «Человек осквернил мою честь и достоинство, это вышло за пределы даже Ишима. Я не могу сейчас из-за него устроиться на работу. Человек испортил мне репутацию, мне важно наказать его», — рассказала Анастасия Шумилова.

Ранее агентство писало о том, что учителя из Тюменской области затравили в соцсетях за откровенные снимки. Ее фотографии распространил местный блогер Владимир Воронин.