22 сентября 2023

В Тюмени байкеры закрыли мотосезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона байкеров. Екатеринбург, транспорт, мотоцикл, байк, байкеры, мотопробег
Байкеры проехали колонной по Тюмени в честь закрытия «Мотосезона — 2023» Фото:

В Тюмени прошло закрытие «Мотосезона — 2023». Байкеры проехали большой колонной по городу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Мотоциклисты устроили массовый заезд по Тюмени. Они сегодня (23 сентября — прим. URA.RU) закрыли мотосезон», — сообщил корреспондент URA.RU.

В этом году мотосезон в Тюмени открылся 6 мая. Колонна мотоциклистов проехала от технопарка по улицам областного центра. Байкеры украсили свой транспорт флагами клубов, георгиевскими лентами и буквами Z и V.

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В Тюмени прошло закрытие «Мотосезона — 2023». Байкеры проехали большой колонной по городу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Мотоциклисты устроили массовый заезд по Тюмени. Они сегодня (23 сентября — прим. URA.RU) закрыли мотосезон», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году мотосезон в Тюмени открылся 6 мая. Колонна мотоциклистов проехала от технопарка по улицам областного центра. Байкеры украсили свой транспорт флагами клубов, георгиевскими лентами и буквами Z и V.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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