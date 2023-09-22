В Тюмени байкеры закрыли мотосезон. Видео

23 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Байкеры проехали колонной по Тюмени в честь закрытия «Мотосезона — 2023» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени прошло закрытие «Мотосезона — 2023». Байкеры проехали большой колонной по городу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Мотоциклисты устроили массовый заезд по Тюмени. Они сегодня (23 сентября — прим. URA.RU) закрыли мотосезон», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году мотосезон в Тюмени открылся 6 мая. Колонна мотоциклистов проехала от технопарка по улицам областного центра. Байкеры украсили свой транспорт флагами клубов, георгиевскими лентами и буквами Z и V.

В Тюмени прошло закрытие «Мотосезона — 2023». Байкеры проехали большой колонной по городу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Мотоциклисты устроили массовый заезд по Тюмени. Они сегодня (23 сентября — прим. URA.RU) закрыли мотосезон», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году мотосезон в Тюмени открылся 6 мая. Колонна мотоциклистов проехала от технопарка по улицам областного центра. Байкеры украсили свой транспорт флагами клубов, георгиевскими лентами и буквами Z и V.