Байкеры проехали колонной по Тюмени в честь закрытия «Мотосезона — 2023»
В Тюмени прошло закрытие «Мотосезона — 2023». Байкеры проехали большой колонной по городу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Мотоциклисты устроили массовый заезд по Тюмени. Они сегодня (23 сентября — прим. URA.RU) закрыли мотосезон», — сообщил корреспондент URA.RU.
В этом году мотосезон в Тюмени открылся 6 мая. Колонна мотоциклистов проехала от технопарка по улицам областного центра. Байкеры украсили свой транспорт флагами клубов, георгиевскими лентами и буквами Z и V.
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