Госдума рассмотрит проект о зарплатах учителям не ниже 2,5 МРОТ

В Государственную думу (ГД) внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает установить зарплату учителям, работающим на полную ставку, не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в субъекте, где они преподают. С подобной инициативой выступил председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Об этом сообщил Нилов в своем telegram-канале.
«В целях установления понятной для каждого педагога гарантии достойного уровня их заработной платы при работе на полную ставку законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ согласно которому расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций должны обеспечивать их заработную плату при работе на полную ставку не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда», — сообщается в пояснении к проекту. Текст
При этом размер зарплаты учителей не должен быть уменьшен. Также не должны ухудшиться условия оплаты труда после принятия данного закона.
В июне Нилов уже выходил с подобной инициативой. Он также предлагал повысить зарплаты учителям до двух с половиной МРОТ. По мнению Нилова, зарплаты учителей — грамотные инвестиции в следующие поколения. Как пишет RT, в России средняя зарплата школьных учителей в первом полугодии текущего года составила 63,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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