В белгородском поле комбайн подорвался на гранатометном выстреле

В Белгородской области подорвался комбайн
В Белгородской области на взрывчатке подорвался комбайн. Это произошло во время уборочных работ.
«Подрыв комбайна произошел днем 24 сентября на окраине поселка Горьковский. По предварительным данным комбайн „Акрос 530“ (аналог на фото), принадлежащий ЗАО „Большевик“, подорвался на гранатометном выстреле ВОГ-17. В результате взрыва техника получила повреждения. Водитель комбайна не пострадал», — сообщает telegram-канал «Baza».
URA.RU направило запрос в администрацию горьковского сельского поселения для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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