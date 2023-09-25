В белгородском поле комбайн подорвался на гранатометном выстреле

Baza: под Белгородом комбайн подорвался на взрывчатке во время уборочных работ

25 сентября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

В Белгородской области подорвался комбайн Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Белгородской области на взрывчатке подорвался комбайн. Это произошло во время уборочных работ. «Подрыв комбайна произошел днем 24 сентября на окраине поселка Горьковский. По предварительным данным комбайн „Акрос 530“ (аналог на фото), принадлежащий ЗАО „Большевик“, подорвался на гранатометном выстреле ВОГ-17. В результате взрыва техника получила повреждения. Водитель комбайна не пострадал», — сообщает telegram-канал «Baza». URA.RU направило запрос в администрацию горьковского сельского поселения для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Белгородской области на взрывчатке подорвался комбайн. Это произошло во время уборочных работ. «Подрыв комбайна произошел днем 24 сентября на окраине поселка Горьковский. По предварительным данным комбайн „Акрос 530“ (аналог на фото), принадлежащий ЗАО „Большевик“, подорвался на гранатометном выстреле ВОГ-17. В результате взрыва техника получила повреждения. Водитель комбайна не пострадал», — сообщает telegram-канал «Baza». URA.RU направило запрос в администрацию горьковского сельского поселения для уточнения информации. Ответа пока не последовало.