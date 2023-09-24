Уволенную за фото ишимскую учительницу использовали для борьбы с чиновником

Руководство школы предложило учительнице уволиться по собственному желанию или удалить фото Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учительницу из Ишима (Тюменская область), уволившуюся из школы после скандала с откровенными фото, использовали для конфликта с заместителем главы администрации города по соц вопросам Борисом Долженко. Об этом стало известно во время программы «Мужское/Женское». Ранее местный житель Владимир Воронин опубликовал в соцсетях фото учительницы в купальнике и с татуировками, из-за которых девушку затравили.

«Цель поста — поднять вопрос, как и кем комплектует школы замглавы администрации по соц вопросам. <…> Мне пришло письмо, мол, к нам новую учительницу подослали, посмотрите, какая она, прислали ее фото. Я выбрал самые безобидные фотографии, чтобы показать, что Долженко знал, чем она занимается. Учителя сказали, что Долженко привел ее по блату», — сообщил Воронин во время телепередачи. Он добавил, что не планировал устраивать травлю учительницы, но девушка «попала под раздачу».

Во время эфира учительница Анастасия Шумилова рассказала, что руководство школы предложило ей уволиться по собственному желанию или удалить откровенные фото. Однако девушка отказалась скрывать снимки. Она также опровергла информацию о том, что на место учителя ее привел в школу чиновник. Девушка планирует наказать Воронина по закону и взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Телеведущая Юлия Барановская отметила, что Анастасия не смогла бы работать в школе. Ведь в ином случае нашлись бы родители, недовольные откровенными фото учительницы. «Школа в ее классическом понимании и ваши фотографии в соцсетях — несовместимые вещи. Это не просто модельные фото», — добавила телеведущая.