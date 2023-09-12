В Тюмени открыли предзаказ на iPhone 15

13 сентября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Магазины обещают привезти новый смартфон в Тюмень через несколько дней после официального старта продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских магазинах техники открыли предзаказ на новый iPhone 15 серии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких специализированных шоурумов. «Мы открыли предзаказ. Уже сейчас принимаем заявки на новые модели смартфонов. Мировой старт продаж назначен на 22 сентября, мы привезем в течение нескольких дней после релиза в магазинах», — рассказала сотрудница магазина iShop72. В тюменском магазине Apple Store72 также сообщили, что предзаказ на новые модели iPhone 15 уже начался. Там добавили, что заявку на смартфоны можно оформить без предоплаты и телефоны также поступят в Тюмень в 20 числах сентября. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени назвали цену, за которую будут продавать новый iPhone 15. По предварительным данным, сумма перевалит за несколько сотен тысяч рублей.

В тюменских магазинах техники открыли предзаказ на новый iPhone 15 серии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких специализированных шоурумов. «Мы открыли предзаказ. Уже сейчас принимаем заявки на новые модели смартфонов. Мировой старт продаж назначен на 22 сентября, мы привезем в течение нескольких дней после релиза в магазинах», — рассказала сотрудница магазина iShop72. В тюменском магазине Apple Store72 также сообщили, что предзаказ на новые модели iPhone 15 уже начался. Там добавили, что заявку на смартфоны можно оформить без предоплаты и телефоны также поступят в Тюмень в 20 числах сентября. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени назвали цену, за которую будут продавать новый iPhone 15. По предварительным данным, сумма перевалит за несколько сотен тысяч рублей.