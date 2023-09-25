Площадка для выгула собак в Тарко-Сале отличается от представленного проекта

Построенная площадка для собак оказалась меньше, а снаряды на ней — не все (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Площадка для выгула собак, построенная в Тарко-Сале (ЯНАО) по просьбе местных жителей и торжественно открытая в минувшие выходные, вызвала критику со стороны горожан. Как рассказали корреспонденту URA.RU сами таркосалинцы, объект сильно отличается от ранее презентованного властями проекта.

«Люди смеются: то ночами строили к приезду губернатора (в августе 2023 года — ред.), а потом спокойно сдвинули сроки», — рассказал собеседник агентства, наблюдавший за тем как был реализован проект. По словам источника, сам объект был открыт с недоработками.

Источники агентства сообщают, что сроки сдачи объекта в эксплуатацию были сдвинуты. Не обошли вниманием и тот факт, что значительно уменьшился периметр площадки по сравнению с заявленным.

При этом в июне текущего года департамент транспорта и ЖКХ администрации Пуровского района в своем telegram-канале анонсировал старт объекта, указав, что площадь площадки составит более 600 кв. м. Завершить строительство планировалось в конце лета.

Источники агентства, близкие к местным властям, рассказывают: изменение конфигурации было единственно правильным решением — объект расположен рядом с электроподстанцией и окружен лесным массивом. Строители сохранили насаждения и выдержали все СНиП (строительные нормы и правила — ред.). Что касается оборудования, которого не досчитались бдительные горожане, то его поставка якобы ожидается позже. Все ранее заявленные элементы рано или поздно установят на свои места.

Официальные представители районной администрации на запрос агентства подтвердили: уменьшение площади было необходимо, чтобы сохранить зеленые насаждения. Недостающее оборудование будет установлено в ближайшее время.

«В связи с задержками в поставке некоторых позиций оборудования сдвинулись сроки их установки. Их поставка ожидается в ближайшие дни. Текущее наполнение площадки не препятствует возможности ее эксплуатации. После установки и принятия недостающих элементов, будет проведена окончательная приемка работ по контракту», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Участок, отведенный для объекта, решили использовать не полностью Фото: Оксана Ермакова, URA.RU

Площадка на момент ее открытия выглядит, по оценке горожан, пусто Фото: Оксана Ермакова, URA.RU

Проект предусматривал большую площадь и разнообразные снаряды для выкула Фото: telegram-канал департамента строительства Пуровского района