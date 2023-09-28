В Курганской области колония сливала отходы в почву без очистных сооружений

Курганский суд обязал колонию построить очистную систему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганскую колонию ИК-7 обязали оборудовать систему очистных сооружений на канализационном сливе. Соответствующее решение суда появилось в системе ГАС «Правосудие».

«На территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Курганской области водоотведение способом, исключающим попадание в окружающую среду неочищенных сточных вод, в том числе жидких бытовых отходов, надлежащим образом не организовано», — говорится в решении Курганского областного суда. Администрация колонии незаконно не оборудовала систему водоотведения очистными сооружениями.

Нарушение обнаружили в феврале, когда был разгерметизирован слив, ведущий к насосной станции. Выяснилось, что «идет сброс жидких коммунальных отходов на почву, наличие системы очистки (очистные сооружения) на данной территории отсутствуют». Прокуратура подала административный иск об исправлении нарушений.

Администрация колонии в апелляционном заявлении отметила, что к канализации присоединены близрасположенные дома. Поскольку режимная организация, согласно уставу, не оказывает услуг по водоотведению, колония просила привлечь администрацию Юргамышского округа в качестве надлежащего ответчика.

Суд признал, что канализационно-насосная станция состоит на балансе колонии. Ее действия по водоотведению без очистных сооружений являются небезопасными для граждан. Устранить нарушение администрацию ИК-7 обязали до 31 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский прокурор Андрей Назаров провел срочное совещание. На нем он поднял тему массового несанкционированного слива жидких бытовых отходов.