В Курганской области колония сливала отходы в почву без очистных сооружений

Курганскую колонию ИК-7 обязали оборудовать систему очистных сооружений на канализационном сливе. Соответствующее решение суда появилось в системе ГАС «Правосудие».
«На территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Курганской области водоотведение способом, исключающим попадание в окружающую среду неочищенных сточных вод, в том числе жидких бытовых отходов, надлежащим образом не организовано», — говорится в решении Курганского областного суда. Администрация колонии незаконно не оборудовала систему водоотведения очистными сооружениями.
Нарушение обнаружили в феврале, когда был разгерметизирован слив, ведущий к насосной станции. Выяснилось, что «идет сброс жидких коммунальных отходов на почву, наличие системы очистки (очистные сооружения) на данной территории отсутствуют». Прокуратура подала административный иск об исправлении нарушений.
Администрация колонии в апелляционном заявлении отметила, что к канализации присоединены близрасположенные дома. Поскольку режимная организация, согласно уставу, не оказывает услуг по водоотведению, колония просила привлечь администрацию Юргамышского округа в качестве надлежащего ответчика.
Суд признал, что канализационно-насосная станция состоит на балансе колонии. Ее действия по водоотведению без очистных сооружений являются небезопасными для граждан. Устранить нарушение администрацию ИК-7 обязали до 31 декабря 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский прокурор Андрей Назаров провел срочное совещание. На нем он поднял тему массового несанкционированного слива жидких бытовых отходов.
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