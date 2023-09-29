Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде-2024

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Тренировка паралимпийцев по волейболу. ДИВС. Екатеринбург, паралимпиада, протез
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Международный паралимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов до участия в паралимпийских играх в 2024 году. Однако спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным статусом. Также стало известно, что Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета из РФ в организации.

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Международный паралимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов до участия в паралимпийских играх в 2024 году. Однако спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным статусом. Также стало известно, что Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета из РФ в организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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