Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде-2024

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Международный паралимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов до участия в паралимпийских играх в 2024 году. Однако спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным статусом. Также стало известно, что Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета из РФ в организации.
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