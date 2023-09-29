Участникам СВО вернут деньги за срыв отпуска

29 сентября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Участникам СВО начнут возмещать средства за срыв туристических поездок за рубеж и внутри РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство России утвердило постановление, согласно которому участники спецоперации смогут вернуть деньги за сорвавшиеся зарубежные туры и поездки внутри страны. Компенсации будут выплачивать как военным, так и их родственникам. «Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды ВС РФ с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе, находящемся в распоряжении ТАСС. Уточняется, что решение распространено и на зарубежные поездки. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что забота об участниках СВО является долгом для властей страны. Он уточнил, что поддержка военнослужащих — нравственный долг для руководителей всех уровней, передает телеканал 360.

Правительство России утвердило постановление, согласно которому участники спецоперации смогут вернуть деньги за сорвавшиеся зарубежные туры и поездки внутри страны. Компенсации будут выплачивать как военным, так и их родственникам. «Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды ВС РФ с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе, находящемся в распоряжении ТАСС. Уточняется, что решение распространено и на зарубежные поездки. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что забота об участниках СВО является долгом для властей страны. Он уточнил, что поддержка военнослужащих — нравственный долг для руководителей всех уровней, передает телеканал 360.