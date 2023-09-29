В Тюмени мужчина разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажки

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
Медики не смогли спасти мужчину Фото:

В Тюмени из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что медики не смогли его спасти.

«Вызов поступил в 21:04 (29 сентября — прим. URA.RU), прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21:12. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось. От полученных травм мужчина скончался», — передает сообщение пресс-службы издание «Тюменская область сегодня».

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, что мужчина вылез из окна, а потом попытался залезть обратно. Он предпринял несколько попыток. Но когда у него не осталось сил, он сорвался с карниза и упал на козырек.

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В Тюмени из окна девятиэтажного дома по улице Западносибирской выпал мужчина. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что медики не смогли его спасти. «Вызов поступил в 21:04 (29 сентября — прим. URA.RU), прибытие бригады скорой медицинской помощи в 21:12. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти не удалось. От полученных травм мужчина скончался», — передает сообщение пресс-службы издание «Тюменская область сегодня». Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, что мужчина вылез из окна, а потом попытался залезть обратно. Он предпринял несколько попыток. Но когда у него не осталось сил, он сорвался с карниза и упал на козырек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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